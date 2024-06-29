“غــرامـة سيارتـــك كــام ur.gov.iq“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 العامة الرقم الالماني وسدادها عبر مديرية المرور

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 لذلك قامت الحكومة في العراق بإطلاق موقع إلكتروني والذي يمكن لجميع المواطنين من خلال الاستعلام عن الغرامات المرورية كما يمكن تسديد تلك الغرامات أيضا وهذا من خلال الإنترنت بدلا من الحاجة إلى الذهاب هيئة المرور العامة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

يمكنك الآن بكل سهولة الاستعلام عن الغرامات المرورية بكل سهولة وهذا من خلال منصة أور ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على الصفحة الخاصة بمنصة أور الإلكترونية. ثانيا يرجى إدخال كل من اسم المستخدم وكلمة السر وهذا من أجل تسجيل الدخول إلى المنصة. ثالثا من قائمة الخدمات يرجى الضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول سيارتك قم بإدخالها في الحقول المخصصة. أخيرا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قائمة تضم جميع المخالفات التي تم ارتكابها.

خطوات تسديد الغرامات المرورية في العراق

يجب الحرص على تسديد المخالفات المرورية في وقتها وذلك حتى لا يتم فرض غرامة تأخير وهذا من خلال اتباع الآتي: