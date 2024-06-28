تردد قناة وناسه وخطوات تحديث التردد الجديد وأهم البرامج التي تعرضها القناة تعرف عليها

تعتبر قناة وناسه واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى جذاب ومثير خاص بالأطفال، ولذلك يبحث عنها الأباء والأمهات لتحميلها لأطفالهم، بالإضافة إلى ذلك تسهم القناة في تعديل سلوك الطفل منذ صغره، كما أن القناة مجانية تمامًا وتتمتع بجودة عالية جدًا دون أي تشويش في بثها على الإطلاق.

تردد قناة وناسه

جاء تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات حسب التحديث الأخير في عام 2024 كالآتي:

معامل الترميز:27500.

التردد: 11595.

معدل تصحيح الخطأ:¾ .

معامل الاستقطاب: عمودي.

مستوى الجودة:HD.

القناة مجانية حيث أنها:غير مشفرة.

تردد قناة وناسة على قمر عرب سات الصناعي

جاء تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات وفقًا لأحدث تحديث في عام 2024 على النحو التالي:

معامل الترميز:27500.

مستوى الجودة:HD.

التردد:11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

المحتوي الذي تقدمه قناة وناسه

تقدم قناة وناسة محتوى مخصص للأطفال يتضمن مجموعة من الأغاني الممتعة وهي:

مين اللى سرق الحزمة.

يا شرطي حرامي.

أنا لولو ساعدونى.

وينك يا لولو.

لولو أصبحت شرطية.

لولو الشطورة.

حرامي سرق لولو.

كيفية تنزيل قناة وناسه يدويا

يمكن إعداد وتنزيل قناة وناسة يدويًا باتباع عدة خطوات، وهي كالتالي:

استخدام وحدة التحكم اليدوية الخاصة بجهاز الاستقبال الشخصي.

اضغط على خيار التثبيت اليدوي من قائمة الإعدادات.

يطلب تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالقناة، بما في ذلك التردد ومعامل الاستقبال ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على أمر موافق وانتظر بعض الوقت.

تظهر القناة أمامك، قم بالضغط على أيقونة الحفظ.