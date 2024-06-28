results.mlazemna بالرقم الإمتحاني … رابط الإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

رابط الإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية ، وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 .

نتيجة الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

وأعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب التكدس في المدارس ، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية لتضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وتجنب حدوث أي أخطاء خلال عملية رصد وتجميع الدرجات .

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024

وأكد وزير التربية العراقي إلى أن نسب النجاح هذا العام تتخطى العام الماضي، وهذا دليل على المجهود الكبير التي تبذله الوزارة والقيادات التعليمية للنهوض بالتعليم في العراق والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة ، ومن خلال إتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الإطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2024 بكل سهولة ويسر .