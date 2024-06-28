وفر فلوس التكييف.. طريقة عبقرية لصناعة تكييف منزلي باستخدام زجاجة ثلج!!

مع ارتفاع درجة الحرارة فقد يبحث الكثير عن طريقة تبريد المنزل باستخدام الملح، لذا فقد قمنا بتجربة تغنيك عن شراء التكييف في الصيف، وبأفضل الطرق الطبيعية سنجعلك تقلل من درجة الحرارة في المنزل كما لو أن به تكييف، وبأقل التكاليف، لضمان راحتك وراحة أسرتك، سنقدم لك بعضًا من الحيل البسيطة لتبريد المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة جدًا.

أفكار تبريد المنزل التقليدية

استخدام المراوح: في الأماكن الرئيسية يمكنك وضع المراوح لتقليل درجة الحرارة.

فتح النوافذ أثناء الليل: يمكنك استغلال الهواء البارد في الخارج وتقوم بفتح النوافذ ليدخل بعضاً منه إلى الداخل ويُبرد المنزل.

أساليب تبريد المنزل

يوجد الكثير من الأساليب والطرق في فصل الصيف لتبريد المنزل وجعله أقل حرارة دون الحاجة إلى شراء تكييف. هذه بعض الطرق التي يمكنك تنفيذها لجعل منزلك باردًا ومريحًا في أيام الحر الشديد:

قم بوضع الماء المثلج ومسح الأرضيات، الأمر الذي يساعد في تبريد الأرضيات في المنزل. تبريد الفراش والمخدات: قبل النوم، ضع فراش السرير والمخدات في الفريزر لتبريدها وتساعد على النوم المريح. استغلال الهواء البارد في الليل: قم بفتح النوافذ في الليل ليدخل الهواء الطلق إلى المنزل ويبرّد البيئة.

تبريد الشقة بواسطة استخدام الملح

نقوم باستخدام الملح لتبريد الشقة بواسطة تحضير محلول ملحي .

نقوم بوضع كيس من الملح في الماء ومزجه جيداً حتى يذوب.

بعد ذلك نقوم بوضع المحلول في زجاجات بلاستيكية.

ضع المحلول في جميع أركان المنزل حيث أن الملح يمتص الحرارة والرطوبة من المنزل بما يضمن بيئة باردة ومريحة.

طريقة عمل محلول الملح لتبريد المنزل

قم بتبريد المنزل بطريقة بسيطة وسهلة باستخدام المحلول الملحي، والخطوات كالتالي: