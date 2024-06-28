شوف نتيجتك ظهرت؟..رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب على نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات حيث ينتظر العديد تلك النتيجة بعد طول الانتظار ولكن حتى وقتنا هذا لم تعلن وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط الدور الاول النتيجة النهائية لتلك العام لكن وفرت موقعها الوزاري مع موقع نتائجنا من أجل التعرف على النتيجة لكل المواد الدراسية للطالب والطالبات في حالة ظهورها في عموم دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة من أجل استخدامها عند الإعلان عنها من قبل الوزارة.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق

وزارة التربية العراقية وفرت خدمة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق لجميع المحافظات من خلال استخدام تلك الطريقة كما يلي بكل التفاصيل الحالية:

أول خطوة هي التوجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني .

ثم عليك تسجيل الدخول وكتابة رمز التحقق.

عليك النقر على نتائج “الصف الثالث متوسط الدور الاول”.

كذلك تسجيل جميع بيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

عليك النقر على عرض النتيجة في دولة السعودية.

بعد ذلك عليك الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول