“هسة ظهرت” .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من مظلتي الرسمية

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن كيفية الاستعلام عن مستحقي المساعدات الاجتماعية 1445 على منصة “مظلتي”، ويأتي ذلك في وقت يتم فيه إعلان موعد صرف الدفعة الأخيرة، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم خدمة الحصول على المعلومات الكاملة حول كيفية الاستعلام عن المستحقين للرعاية الاجتماعية وجميع التفاصيل ذات الصلة، فقط يرجى متابعة هذا المقال حتى النهاية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يرغب المواطنين في العراق في التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث إنه يمكن للأفراد التعرف على أسمائهم من خلال منصة “مظلتي” باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بزيارة موقع “مظلتي” عبر هذا الرابط.

الخطوة الثانية: أدخل رمز التحقق المرئي في الحقل المخصص.

الخطوة الثالثة: حدد قسم الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الرابعة: اختر “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الخامسة: حدد الدفعة الأخيرة.

الخطوة السادسة: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة.

الخطوة الأخيرة: اضغط على زر الاستعلام وانتظر بضع ثوان لعرض جميع النتائج.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وفقا لإعلان وزارة العمل فإن هناك مجموعة من الشروط يجب استيفاؤها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي كما يلي: