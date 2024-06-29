“طوبة فوق طوبة وابني” .. أسعار الحديد اليوم السبت 29 يونيو 2024 بمختلف أنواعه في مصر

في الفترة الأخيرة زادت استفسارات مستهلكي مواد البناء حول سعر الحديد اليوم في مصر، حيث شهدت أسواق الحديد والأسمنت تراجعًا كبيرًا اليوم، الجمعة 28 يونيو 2024، وقد وصل إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تم استيراد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، أما “حديد عز”، فقد شهد استقرارًا خلال الأيام الماضية بعد ارتفاع سابق بنحو 708 جنيهات، بسبب موسم عيد الأضحى المبارك.

أسعار الحديد اليوم

يتم التساؤل من جانب الأشخاص عن سعر الحديد اليوم في مصر، وتجدر الإشارة بأنه قد انخفض سعر طن الحديد في الأسواق مقارنة بالفترات السابقة، ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه لتغطية ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، مما يؤثر على أسعار الحديد التي تصل إلى المستهلك، أما الأسمنت فيضاف إليه من 100 إلى 200 جنيه للوصول إلى المستهلك، أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم في مصر:

استقر سعر حديد عز عند 41100 جنيه للطن.

وصل سعر حديد بشاي إلى 41000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

سجلت أسعار حديد شركة المصريين 41000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الكومي 36500 جنيه للطن.

بلغ سعر العشري 36500 جنيه للطن.

كما بلغ سعر حديد مصر ستيل 36200 جنيه.

وصل سعر حديد بيانكو إلى 37000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

فيما يلي أسعار الأسمنت اليوم بمختلف أنواعه في مصر: