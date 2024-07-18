جدول تخفيف الأحمال الجديد في القاهرة والمحافظات المختلفة في مصر 2024

يتحدث الكثيرون من المواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي، والذي أصبح موضوعًا مستمرًا في جميع شوارع مصر بسبب تفاقم هذه المشكلة الصعبة التي يواجهها الجميع، مما يزيد من غضب واستياء الشعب المصري، ومن الجدير بالذكر أن انقطاع الكهرباء الآن من الأمور التي يعاني منها المواطنين بمصر الآن، ويشعرون بانزعاج من أجلها، فالكهرباء يتم انقطاعها يوميًا للتخفيف من الأحمال الخاصة بالكهرباء، ويتساءل المواطنين عن جدول تخفيف تلك الأحمال، وفيما يلي سوف نرفقه لكم.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، فقد بدأت هذه الحالات بساعة واحدة في اليوم كإجراء لتقليل الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع محافظات مصر، ثم تصاعدت إلى ساعتين، ومن ثم تم قطع الكهرباء في أوقات متفاوتة خلال اليوم وفي مناطق مختلفة من المدن الكبرى والقرى، كذلك أنه قد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قبل بضعة أيام أن تخفيف الأحمال قد يستمر من 3 إلى 4 ساعات يوميًا وذلك وفق جدول جديد بسبب نقص المواد البترولية المستخدمة في إنتاج الكهرباء لجميع محافظات ومدن مصر.

خريطة تخفيف الأحمال الكهربائية القاهرة والمحافظات 2024

بينت وزارة الكهرباء خريطة تخفيف الأحمال الكهربائية بالقاهرة والمحافظات والتي جاءت كما يلي: