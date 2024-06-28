PDF “نتائجنا”.. الان استخرج نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية برقم الامتحاني والاسم 

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول 2024، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث شهدت محركات البحث هذه الأيام اعلى نسبة بحث عن رابط لاستعلام نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024 هذا الاهتمام مبرر لأن نتائج هذه المرحلة التعليمية تعد من أهم الاستحقاقات التي ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، و في السطور القادمة، سنقدم لكم الطريقة للوصول إلى رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بمجرد إعلانها من قبل وزارة التربية العراقية وذلك من خلالموقعوزارةالتربيةالعراقية، وموقع نتائجنا الإلكتروني الخاص بالنتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024:

من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية تستطيع الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ستجد خيار “نتائج الثالث المتوسط“، قم بالنقر عليه.

حدد العام الدراسي الحالي 2024.

أدخل اسم الطالب ورقم جلوسه في الحقول المناسبة.

اختر اسم المحافظة التابع لها الطالب من القائمة المنسدلة.

قم بإدخال الرمز التحققي المعروض على الشاشة.

انقر على زر “عرض النتيجة” أو “استعلام”.

نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا:

للحصول على نتائج الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى الرابط الرسمي لموقع “نتائجنا ”

2. البحث عن قائمة المحافظات والنقر على كلمة تنزيل.

3. اختيار المدرسة التابع لها الطالب من قائمة المدارس الظاهرة.

4. فك ضغط الملف المنزّل للوصول إلى النتائج.

5. البحث عن نتيجة الطالب باستخدام اسمه أو الرقم الامتحاني.

بالإضافة إلى ذلك، توفر وزارة التربية نتائج الطلبة عبر قناة التليجرام الرسمية والموثقة، حيث يمكن الضغط على ملف جوجل درايف لعرض النتائج.