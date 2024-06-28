معالج فعال 100%.. إليك سعر ومواصفات هاتف Oppo K12 في مصر والسعودية والإمارات

تقدم شركة أوبو (Oppo) هاتفها الجديد Oppo K12 الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ليصبح خياراً مثالياً لمحبي التكنولوجيا، ويتميز الهاتف بمواصفات متطورة تلبي احتياجات المستخدمين اليومية وتضمن تجربة سلسة وممتعة، من المعالج القوي إلى الكاميرا ذات الدقة العالية، مروراً بالشاشة المبهرة والبطارية القوية، يعد Oppo K12 من الهواتف التي تستحق النظر عند التفكير في شراء هاتف ذكي جديد، وفي هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل مواصفات هذا الهاتف وما يقدمه من مزايا للمستخدمين.

مواصفات هاتف Oppo K12

نظام التشغيل : أندرويد 14 مع واجهة أوبو ColorOS 14

البطارية : 5500 مللي أمبير

وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج بالشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه

خاصية OTG : يدعم

خاصية NFC ومستشعر IR Blaster : يدعم

منفذ الـ USB : يأتي من نوع Type C 2.0

ألوان الهاتف : الأسود والأخضر الفاتح

المعالج : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو

التخزين / الرام : الذاكرة الداخلية 512/256 جيجابايت، والذاكرة العشوائية 12/8 جيجابايت رام

الكاميرا :

– الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل

– الكاميرا الخلفية: مزدوجة 50+8 ميجابكسل

الشاشة : AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بكسل، بجودة +FHD، تدعم تقنية +HDR10، ومعدل تحديث 120Hz

سعر هاتف Oppo K12 بالدول العربية