المدينة الأكثر رعبًا قم الآن بتحميل لعبة جاتا فيس سيتي وانضم إلى فريق العصابات

تعد لعبة جاتا فيس سيتي من الألعاب الشهيرة والمتميزة في ألعاب الأكشن والمغامرات حيث تعطي اللاعبين تجربة ممتعة ومحاكاة لأرض الواقع، ويمكنك اللعب بمفردك واكتساب الصداقات بداخل اللعبة أو اللعب مع اصدقائك ومشاركتهم المتعة والتسلية، يستطيع اللاعبون تحميل لعبة جاتا علي اجهزة الكمبيوتر أو اللعب بكل سهولة علي الهواتف المحمولة ولمعرفة الطريقة يرجى متابعة سطورنا التالية:

تحميل لعبة جاتا فيس سيتي

يمكن تحميل لعبة جاتا فيس سيتي عن طريق هواتف الأندرويد والأيفون بطريقة سهلة كما يلي.

قم بالذهاب إلي متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور.

ثم اكتب في مربع البحث اسم اللعبة واضغط علي زر البحث.

انقر علي صورة اللعبة ثم اختر أيقونة “تحميل”.

تأكد من توافر مساحة تخزينية مناسبة لكي يكتمل التحميل بسلاسة.

قم بفتح اللعبة من الصفحة الرئيسية لهاتفك.

ثم اربط اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك أو عن طريق الجيميل لكي يتم تسجيل الدخول والاستمتاع باللعب.

مميزات لعبة جاتا فيس سيتي

تتمتع اللعبة بالعديد من المميزات التي تجذب اللاعبين إليها بسهولة فهي تحتوي علي مراحل ومهمات كثيرة فلامجال للرتابة فيها ومن هذه المميزات ما يلي.