طريقة تحديث الوتساب الذهبي 2024 بمميزات رائعة

تطبيق الوتساب الذهبي من التطبيقات التي دائما تقدم عدد من التحسينات بشكل مستمر، ويجب عليك الحصول عليها من خلال تحديث الواتساب الذهبي حيث ان عملية التحديث مهمة لجميع مستخدمي الواتساب للحصول على الاضافات الجديده وايضا يحافظ على التطبيق من الحظر، لذلك يبحث الجميع من الأفراد مستخدمي الواتساب عن طريق التحديث الواتس اب الذهبي 2024 وما هي المميزات الجديدة التي يوفرها التطبيق لهم وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.
طريقة تحديث الواتساب الذهبي 2024
- اضغط على رابط الرسمي لتحديث الواتس اب الذهبي ثم اضغط على كلمة تحديث وانتظر قليلا حتى ينتهي التحميل.
- ثم اضغط على فتح وقم باستخدام الوتساب الذهبي من خلال المميزات التي.
- سوف يتم اضافتها مثل اضافة ثيمات جديدة أو غيرها من الاضافات الاخرى.
مميزات تحديث الواتس اب الذهبي
يمكن تحديث الوتساب الذهبي والاستفاده بالمميزات التالية:
- يمكنك التحكم في حجم الفيديو الذي سوف ترسله حيث انه يمكن ان يكون اكثر من 50 ميجا بايت.
- يمكنك ان تقوم بتحميل وتنزيل حالات الاصدقاء بدون علمهم بشكل مباشر من التطبيق بدون اللجوء الى تطبيقات اخرى.
- تستطيع أن ترسل أكبر عدد من الرسائل الى جميع الاصدقاء.
- تستطيع أن تقوم بعمل حساب على التطبيق
- يوفر لك عدد كبير من الثيمات المختلفة والعصرية.
- يمكنك ان تتحكم في شكل الخط وحجم الخط الذي سوف ترسل رسائل به.
- يمكنك استرداد الرسائل حتى بعد حذفها وايضا يمكنك تشفير المحادثة بين أحد الأطراف في الوتساب.
- قفل الواتس اب برقم سري او بصمة الاصبع او ببصمة الوجه.