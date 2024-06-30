رابط سريع وشغال.. استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf حالا عبر هذا الرابط جميع المحافظات

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول pdf حيث قد وضحت وزارة التربية بالعراق أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كما أن هناك مواقع أخرى رسميه يمكن الاستعلام من خلالها مثل موقع نتائجنا وموقع ملازمنا وهي مواقع رسميه موثقة من قبل الوزارة، وقد حذرت الوزارة أيضا من المواقع المضللة التي تقوم بعرض النتائج غير صحيحه، ونشير في ذلك المقال إلى كيفية الاستعلام.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf

لقد ظهرت منذ لحظات قليلة نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ونشير إلي خطوات الاستعلام:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

التسجيل بالاسم ورقم المرور لحساب مسجل على الموقع.

الدخول على بوابة نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الاول pdf.

كتابة بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وسوف يتم عرض النتيجة على الصفحة.

نتائج الثالث المتوسط عن طريق موقع نتائجنا

يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf من خلال موقع نتائجنا في النقاط التالية:

الضغط على رابط موقع نتائجنا.

كتابة الاسم ورقم المرور.

الدخول على بوابة نتائج اختبارات دور أول 2024 بالعراق.

اختيار نتيجة الثالث المتوسط دور أول.

تحديد اسم المحافظة، يليها كتابة بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة ليتم تحميل النتيجة وعرضها مباشرة.

خطوات تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط

بعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول pdf وإمكانية الاستعلام عنها أشارت الوزارة إلى إمكانية تقديم تظلم عن طريق موقع وزارة التربية العراقية: