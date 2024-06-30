رابط سريع وشغال.. نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا دور اول العراق جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط 2024 موقع ملازمنا تعد من أكثر النتائج التي يتم البحث عنها، وذلك نظرا لأنه موقع ملازمنا هو من المواقع الرسمية التي ترفع عليها النتائج وقد أشارت وزارة التربية العراقية أنه قد انتهت كافة أعمال التصحيح وتم رفع النتائج على موقع ملازمنا وموقع الوزارة الرسمي، ويمكن الاستعلام إلكترونيا عن طريق اسم الطالب ورقم الجلوس دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة، والآن نشير إليكم في ذلك المقال إلى كيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

بشرة سارة لطلاب وطالبات الثالث المتوسط بالعراق، فقد ظهرت الأن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا ويمكنك الاستعلام عنها من خلال تلك الخطوات:

تسجيل الدخول على موقع ملازمنا.

اختيار نتائج الامتحانات لعام 2024.

ثم تحديد نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024.

اختيار المحافظه التي ترغب في الاستعلام من خلالها.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر النتيجة مباشرة على صفحة الموقع.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية

بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا، يمكن الاستعلام عنها أيضا عن طريق موقع وزارة التربية العراقية في النقاط التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

التسجيل بحسابك الشخصي بالاسم والرقم السري.

اختيار المحافظة والمدينة التابع لها.

كتابة بيانات الطالب الذي ترغب في معرفة نتيجته وهو رقم الجلوس.

استكمال كافة الخطوات ثم الضغط على إظهار النتيجة ليتم بذلك عرض درجات كافة المواد.

تفاصيل أعمال التصحيح لنتائج الثالث المتوسط 2024

وضحت وزارة التربية العراقية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا، كما وضحت الوزارة أهم التفاصيل عن أعمال التصحيح وهي كالتالي: