استعلم باسمك حالا.. رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق جميع المحافظات

يزداد البحث عبر مواقع الانترنت عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق، وذلك منذ الانتهاء من الامتحانات في أول شهر يونية 2024، وقد وضحت وزارة التربية العراقية أنه يتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، كما ترفع النتائج على منصة نتائجنا وهي أحدى المواقع الرسمية التابعة للوزارة، و أكدت الوزارة أن نسب النجاح لعام 2024 مرتفعة عن العام الماضي.

نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق

الأن ظهرت نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية في العراق، وإليكم خطوات الاستعلام:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

كتابة الاسم ورقم المرور لحسابك الشخصي المسجل.

الدخول على بوابة نتائج الاختبارات 2024، واختيار نتيجة امتحانات الثالث المتوسط دور أول بالعراق.

تحديد المحافظة التابع لها، ثم كتابة اسم الطالب ثلاثي وتسجيل باقي البيانات مثل رقم الجلوس.

استكمال البيانات بطريقة صحيحة حتى لا يحدث خطأ في عرض النتائج.

الضغط على أيقونة الاستعلام، وسوف تظهر النتيجة مباشرة بجميع درجات المواد.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط من خلال نتائجنا

يمكنك الأن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق عن طريق موقع نتائجنا في النقاط التالية:

تسجيل الدخول على رابط موقع نتائجنا.

الضغط على بوابه نتائج الامتحانات لعام 2024 دور اول بالعراق، ثم يتم تحديد نتيجة الثالث اب

اختيار المحافظه أو المدينة التابع لها الطالب.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة من الاسم رباعي ورقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة وسوف يتم تحميل النتيجة على الصفحة مباشرة.

طريقة تقديم تظلم على نتائج الثالث المتوسط 2024

بعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق يمكن التقديم على تظلم للنتيجة عند فتح باب التظلم وإليكم الخطوات المطلوبة: