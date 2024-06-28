للمتفوقين بالمملكة|.. إليك شروط الحصول على منحة الديوان الملكي للطلاب 1445 وما هي خطوات التسجيل بالتفصيل؟

تقدم الممكلة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم كل مواطن ومقيم داخل المملكة، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة الديوان الملكي السعودي لحث الطلاب على مواصلة التعلم ودعمهم عن طريق تقديم منح دراسية، وسوف نتعرف في السطور التالية على شروط تلك المنحة وكيفية التسجيل فيها.

شروط الحصول على منحة الديوان الملكي للطلاب 1445

من ضمن الشروط التي عرضها الديوان الملكي السعودي للتسجيل في المنح الدراسية هي ما يلي:

ليتم قبول المتقدمين، يجب أن لا تقل نسبتهم التراكمية عن 60%.

يشترط تقديم جميع الوثائق والملفات المطلوبة للتسجيل في المنحة.

يتطلب تقديم طلب الحصول على المنحة باللغة العربية الفصحى.

يجب على الطلاب كتابة كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل كامل.

ينبغي إكمال جميع المعلومات المطلوبة باللغة العربية الرسمية وتحديد اسم الجامعة والكلية التي ينوي المتقدم الانتساب إليها عند استلام استمارة المنحة.

كيفية التقديم على منحة الديوان الملكي الدراسية 1446

يستطيع الطلاب المتميزون في المملكة العربية السعودية التقدم لنيل المنحة الدراسية المقدمة من الديوان الملكي لعام 1445 من خلال اتباع الخطوات التالية: