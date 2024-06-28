بالاسم ورقم الجلوس استعلم الآن عن نتائج التاسع اليمن عبر الرابط الرسمي من وزارة التربية والتعليم

ينتظر العديد من طلبة الصف التاسع اليمن الإعلان عن نتيجة اختباراتهم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتقديم تصريح يؤكد اقتراب إعلان النتائج الخاصة التاسع في دولة اليمن لعام 2024م، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمليات المراجعة والتصحيح بطريقة دقيقة وكاملة، لأن الوزارة تحرص على حصول كل طالب على حقه بكل شفافية، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن فور ظهورها.

نتائج التاسع اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع لعام 2024 فور الإعلان عنها، وتلك الخطوات تتمثل في التالي.

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في اليمن.

بعد ذلك سجل دخولك في الموقع عن طريق إضافة رمز المرور والاسم الذي يخصك.

ثم اضغط على خانة نتائج الامتحانات ثم انقر على مربع نتائج الصف التاسع.

ومن ثم أدخل رقم جلوس الطالب ثم اضغط على مربع بحث.

انتظر لفترة قليلة وسوف تعرض أمامك النتيجة بالتقديرات.

نتائج الصف التاسع اليمن عبر موقع الإدارة العامة

قدمت الوزارة وسيلة أخرى تمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته، وذلك عن طريق موقع الرسمي للإدارة العامة للامتحانات، حيث يقوم الطالب باتباع التالي.