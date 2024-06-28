سلي أولادك …  ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات ونايل سات بدون تشويش عبر جميع الأقمار الصناعية 

تعتبر قناة “طيور الجنة بيبي” من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام الأسر لما تقدمه من محتوى مناسب وجذاب لأطفالهم الصغار،لذلك شهدت الفترة الأخيرة ،تزايد اهتمام الأسر بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الخاصة بالأطفال، والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي هادف للأطفال الصغار بدءًا من عمر الرضع، تجعل المحتويات المسلية والتعليمية التي تقدمها قناة طيورالجنة، والتى تجعل الأسرة مطمئنة على أن أطفالهم يستمتعون ويتعلمون أثناء المشاهدة، كما تتميز القناة بتقديم أغاني وبرامج ترفيهية ذات جودة عالية تشد انتباه الأطفال وتثير إعجابهم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد:

تستطيع الحصول على تردد قناة طيور الجنة بيبي من خلال السطور القادمة، حيث نوفر جميع الترددات الخاصة بقناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية:

اسم القمر: النايل سات

تردد قناةطيورالجنة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

تثبت قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال:

من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكن إتباعها لإضافة وتنزيل تردد قناة “طيور الجنة بيبي” على جهاز الاستقبال: