سجل هنا|.. إليك خطوات التسجيل على منصة النفاذ الوطني 2024 وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل؟

يتساءل الكثير من السعوديين عن طريقة التواصل مع النفاذ الوطني الموحد 2024، والتي تعتبر من أبرز المنصات المهمة داخل المجتمع السعودي، حيث أنها تتيح للمواطنين العديد من الخدمات، وسوف نتعرف السطور التالية خطوات التسجيل بالتفصيل فتابعونا.

خطوات التسجيل على منصة النفاذ الوطني 2024

لتسجيل الدخول في منصة النفاذ الوطني السعودي، يجب على المواطن أو المقيم اتباع خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني السعودي.

النقر على أيقونة “تسجيل حساب جديد”.

سيتم تحويلك إلى صفحة منصة أبشر.

اضغط على “أبشر أفراد”، ثم “مستخدم جديد”.

املأ الحقول المطلوبة بالبيانات الشخصية مثل رقم الهوية أو الإقامة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، واللغة المفضلة.

اضغط على “التالي” وأدخل رمز التحقق الذي سيُرسل إلى هاتفك.

يمكنك الآن الدخول إلى منصة النفاذ الوطني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق والضغط على “متابعة”.

شروط التسجيل بمنصة النفاذ الوطني السعودي 2024

لتسجيل المواطنين أو المقيمين في منصة النفاذ الوطني الموحد، وضعت وزارة الداخلية في السعودية عدة شروط، وهي كالتالي: