مبروك عليك الشقة الجديدة .. طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي2024 “هنــــا”

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر عن طرح مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية جديدة لجميع المواطنين من محدودي الدخل ضمن بعض المشروعات المرتبطة بشقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحه خلال الفترة القادمة ولذلك هناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي2024 وطريقة التقديم فيها ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل المعلومات الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي2024

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن كل الشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 عن طريق الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع الرسمي الخاص بصندوق التمويل العقاري التابعة مصادر بوزارة الإسكان عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية الأمر يمكنك أن تقوم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية التابعة لموقع صندوق التمويل العقاري فعندما تقوم بالضغط على رابط التسجيل من هنا بشكل إلكتروني.

اضغط هنا على أيقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص ثم بعد ذلك أختار نوع المشروع التي ترغب في حجزه.

أدخل كل البيانات الشخصية للمتقدم في الأماكن المخصصة لها بطريقة صحيحة.

أدخل الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم في المكان المخصص له بشكل صحيح لكي يحصل على وحدة سكنية التي يرغب فيها

في النهاية قم بالضغط على أيقونة استعلام ثم بعد ذلك انتظر بعض الوقت ليتم ظهور النتيجة الطلب والبيانات التي ترغب في معرفتها.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

توجد مجموعة كبيرة من الشروط المهمة التي يجب عليك أن تلتزم بها في عملية الحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، كالآتي: