تنزيل سريع لـ تردد قناة وناسة الجديد 2024 “أحلى الأغاني مع لولو” .. ثبتها في خطوتين

تعد قناة وناسة للأطفال من أحدث وأشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى تعليميا وترفيهيا يناسب جميع الأعمار، حيث حققت القناة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، مما جعلها تحظى بإقبال واسع من قبل الأطفال وأولياء الأمور على حدٍ سواء.

تردد قناة وناسة

يمكنك القيام بتنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات من خلال ضبطها على أجهزة الاستقبال عبر الترددات الآتية:-

أولاً:- على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

الاستقطاب عمودي.

ثانياً:- على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3

فالجدير بالذكر أن الترددات تختلف من وقت لآخر نظراُ ااتحديثات التي تقوم بها القناة الفضائية دائماً.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة للأطفال بمجموعة من المميزات التي تجعلها خيارًا مناسب بالنسبة للأطفال، فهي تقدم مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية ومن أهم المميزات وتشمل:

مساعدة الأطفال على التعلم واكتساب المهارات المختلفة مثل الحروف الأبجدية، والأرقام، والعلوم، واللغة العربية.