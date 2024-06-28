ماشا والدب بإشارة قوية.. نزل تردد قنوات الأطفال “بطوط، كرتون نتورك، كراميش” على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ماشا والدب بإشارة قوية.. نزل تردد قنوات الأطفال “بطوط، كرتون نتورك، كراميش” على الأقمار الصناعية بجودة هائلة
ماشا والدب بإشارة قوية.. نزل تردد قنوات الأطفال "بطوط، كرتون نتورك، كراميش" على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

تعتبر قنوات الأطفال، من أهم وأبرز القنوات التي تقدم محتوى مميز وطفولي مميز، إضافة إلى أن من أبرز القنوات المتمثلة في “بطوط، طيور الجنة، طيور بيبي، قناة ميكي”، وغيرها من القنوات الأخرى التي يتم العمل على إذاعتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وإشارة قوية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة بطوط أطفال

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة بطوط أطفال، لمشاهدة العديد من المحتوى الطفولي المميز، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

  • القمر الصناعي يكون النايل سات.
  • التردد الخاص بالقناة فهو 11594.
  • معامل الترميز للقناة يكون 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾.
ماشا والدب بإشارة قوية.. نزل تردد قنوات الأطفال "بطوط، كرتون نتورك، كراميش" على الأقمار الصناعية بجودة هائلة
ماشا والدب بإشارة قوية.. نزل تردد قنوات الأطفال “بطوط، كرتون نتورك، كراميش” على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

تردد قناة كرتون نتورك  2024 أطفال

كذلك يمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة كرتون نتورك أطفال، لكي تُشاهد كل ما هو جديد وحصري، وفقًا لما يلي:-

  • القمر الصناعي هو نايل سات.
  • التردد الجديد هو 12226.
  • معامل الترميز فهو 27500.
  • بينما معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة كراميش الجديد

ولكي تقوم باستقبال التردد الجديد لقناة كراميش، والعمل على مشاهدة العديد من المحتوى الطفولي والمميز، بالإضافة إلى أن هذا المحتوى متمثل في الكرتون والأفلام الكرتونية، فضلاً عن البرامج التي يتم العمل على إذاعتها طوال اليوم، كما في المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

  • القمر الصناعي يكون نايل سات.
  • تردد القناة يكون 11603.
  • معامل الترميز فهو 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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