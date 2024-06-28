“ســجل هُنـــا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ الجريدة الرسمية لسكنات عدل 3 والشروط الجديدة inscription aadl dz

الجريدة الرسمية لسكنات عدل 3 وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل دولة الجزائر حيث أن وزارة الإسكان قامت بتوفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة لأصحاب الدخل المتوسط ويتم تسديد قيمة الوحدات على شكل أقساط وذلك من أجل تسهيل الحياة على المواطنين وتوفير الاستقرار السكني لهم ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الجريدة الرسمية لسكنات عدل 3

للتقديم على سكنات عدل 3 يجب العلم أنه يتم في البداية تسديد 38٪ من قيمة الوحدة وذلك يكون على النحو الآتي 10٪ عند القبول المؤقت، ثم بعد ذلك دفع 7٪ عن الانتهاء من الأساسيات الخاصة بالمسكن، ثم يسدد 7٪ عن الإنتهاء من جميع الأشغال الثانوية ويتم تسديد 7٪ آخرين عند إمضاء العقود واستلام مفاتيح الوحدة.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

للتسجيل في سكنات عدل 3 يرجى اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يجب الدخول الصفحة الرسمية لوكالة عدل. الخطوة الثانية انقر على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال الحساب الخاص بك، أو اضغط على إنشاء حساب. الخطوة الثالثة يرجى ملء نموذج التقديم من خلال إدخال البيانات المطلوبة. الخطوة الرابعة قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة. أخيرا انقر على تقديم الطلب.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على سكنات عدل 3 وهي: