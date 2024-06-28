أحلى أغاني الأطفال “هتريحك من الصداع” .. تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات 2024

تعد قناة طيور بيبي من أشهر قنوات الأطفال العربية حيث تقدم محتوى تعليميا وترفيهيا هادفًا يناسب جميع الأعما، فهي ساهمت القناة في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية من خلال برامجها المتنوعة وأغانيها المميزة، ففي هذا المقال سنتعرف على ترددها وطرق ضبطها على أجهزة التلفاز المختلفة، وأهم مميزاتها التي جعلتها وجهة مفضلة للأطفال والعائلات العربية.

تردد قناة طيور بيبي

يمكنك تنزيل قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات من خلال ادخال المعلومات الآتية:

التردد: 11274.

عامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما يمكنك ضبط القناة على قمر العربسات من خلال ادخال الآتي:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

رقم الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ضبط قناة طيور بيبي

تختلف طريقة ضبط القناة من جهاز لآخر ولكن بشكل عام سنقدم إليك الخطوات الأساسية:

قم بالدخول إلى قائمة “الإعدادات” أو “القنوات” على جهاز التلفاز.

اختر “إضافة قناة جديدة” أو “البحث عن قناة”.

أدخل تردد القناة ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ بشكل صحيح.

اضغط على “حفظ” أو “بحث”.

بعد البحث، ستظهر قناة طيور بيبي في قائمة القنوات لديك.

مميزات قناة طيور بيبي

هناك العديد من المزايا التي تشملها قناة طيور بيبي وهي التي جعلت العديد من الآباء والأمهات في الوطن العربي يبحثون عنها وتتمثل فيما يلي: