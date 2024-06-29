LINK NOW .. رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول عموم المحافظات “وزارة التربية العراقية”

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 يترقب طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات النهائية لعام 2024 وذلك بعد ان يتم الانتهاء رسميًا من الامتحانات، والتي سوف توافق يوم 1 من يوليو القادم، حيث تُعد هذه نتائج الثانوية العامة لكي يقوموا بالدخول على الجامعات والمعاهد، فقد أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الاعدادي 2024 ستكون متاحة إلكترونيًا على موقع الوزارة الرسمي، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2024، كما قامت بتوضيح جميع الخطوات التي تمكن الطلاب من معرفة نتائجهم وهي كالآتي:

يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الرابط .

الضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”.فستجد هذه الأيقونة في الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار “نتائج السادس الاعدادي 2024”.

ستظهر قائمة بجميع مديريات التربية في العراق.

اختيار مديرية التربية التي تتبع لها مدرستك.

إدخال الرقم الامتحاني.

الضغط على زر “بحث” وستظهر لك نتائجك على الفور.

نصائح للطلاب للحصول على نتائجهم

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن العديد من النصائح الموجه للطلاب بشكل مباشر عند حصولهم على النتيجة لتكن كالآتي: