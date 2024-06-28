باكو زيادة في جيبك .. موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة وفقًا للقرارات الجديدة

بشرت الحكومة المصرية أصحاب المعاشات بزيادة جديدة في معاشات يوليو 2024، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة لدعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتعد هذه الزيادة بمثابة دفعة معنوية كبيرة لأصحاب المعاشات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.

موعد صرف معاشات يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

تم تحديد قيمة الزيادة الجديدة بـ 15% منذ شهر مارس الماضي، علمًا أن قاموا أصحاب المعاشات بالحصول على زيادة تتراوح بين 150 إلى 832.5 جنيه مصري وسيستفيد من هذه الزيادة جميع فئات أصحاب المعاشات سواء المعاشات التأمينية أو معاشات العجز الكلي أو معاشات الشيخوخة أو معاشات الشهداء والمصابين، فأن هذه الزيادة في أعقاب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء البلاد، ضمن إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

فالجدير بالذكر أن عملية صرف معاشات يوليو 2024 ستكون في اليوم الأول من الشهر، الموافق الاثنين 1-7-2024.

أماكن صرف معاشات يوليو

الجدير بالذكر زيادة معاشات يوليو 2024 بمثابة خطوة إيجابية من قبل الحكومة المصرية لدعم أصحاب المعاشات والتخفيف من معاناتهم، فهي بمثابة خطوات إيجابية نحو تحسين أوضاع المواطنين، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام، فيمكن لأصحاب المعاشات الحصول عليها من خلال الأماكن الآتية: