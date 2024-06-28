رابط مفعل .. لـ الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني “اتحدد معادها رسميًا”

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني، يشهد طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق حالة من والانتظار والترقب والقلق في ذات الوقت، فقد أقترب موعد الإعلان الرسمي عن نتائج امتحاناتهم للعام الدراسي 2024 وخاصة بعدما قامت وزارة وزارة التربية العراقية عن استعدادها لنشر النتائج بشكل إلكتروني خلال الأيام القليلة القادمة، مما جعل الطلاب يتساؤلون عن كيفية الحصول على نتائجهم.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني

أعلنت وزارة التربية العراقية عن خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني وذلك من خلال توفير عدة خطوات للطلاب وتتمثل في:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

الضغط على أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار “نتائج السادس الاعدادي”.

إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

وفرت الوزارة أيضاً طرق أخرى للحصول على النتائج وتتمثل في:

إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الامتحاني للطالب إلى الرقم المخصص من قبل الوزارة، حيث تقوم بعدها بإرسال رسالة نصية إلى الطالب تحتوي على نتيجته.

كما يمكن للطالب الذهاب إلى المدرسة لاستلام نتيجته.

نتائج السادس الاعدادي وتوجيهات الوزارة

تتوقع وزارة التربية العراقية أن سبب النجاح هذا العام ستكون مرتفعة وقد صرحت بذلك وفق عمليات التصحيح التي تدور حتى الآن وذكرت عدة أسباب لأرتفاع النسب هذا العام وتتمثل فيما يلي: