ثبتها في أقل من ثانية .. تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى تعليميًا وترفيهيًا هادفًا يناسب جميع الأعمار، فقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا وإقبال واسع من قبل الأطفال وأولياء الأمور على حدٍ سواء، لذلك تحرص القناة دائماً على تسهيل الوصول جميع متابعيها إليها.

تردد قناة كراميش

يمكن للجميع أن يقوم بتنزيل تردد قناة كراميش للأطفال من خلال إدخال التردد التالي :

اختيار القمر الصناعي، النايل سات.

ادخال التردد، 11430.

معامل الاستقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الترميز، 27500.

خطوات ضبط قناة كراميش

هناك بعض الخطوات البسيطة لاستقبال قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك:

في البداية اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال. قم بالانتقال إلى قائمة البحث عن القنوات. أدخل التردد الصحيح للقناة المختارة من الجدول أعلاه. قم بتحديد الاستقطاب المناسب. لا بد من إدخال معدل الترميز. كما يجب أدخال معامل تصحيح الخطأ. قم بالضغط على زر البحث. يجب أن انتظر حتى يتم العثور على القناة وحفظها.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سوف تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة كراميش المميزة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المميزات التي تجعلها مناسبة بالنسبة للأطفال، ومن أهم هذه المميزات: