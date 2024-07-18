“نزله حالًا وتابع براحتك الطولات” .. تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة البطولات المهمة على النايل سات 2024

قناة أون تايم سبورت هي واحدة من أكبر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، وهي الأكثر انتشاراً وشعبية في عالم البث الرياضي التلفزيوني، كذلك تقدم القناة محتوى رياضي متنوع يلبي اهتمامات عشاق كرة القدم والرياضات الأخرى، كما تهتم بتغطية أحدث الأحداث والأخبار الرياضية، مما يدفع الناس إلى البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت للتمتع بمشاهدة محتواها شاملاً.، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت تمثل أهمية كبيرة لجميع محبي الرياضة، بالإضافة إلى عاشقي كرة القدم، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تكون من القنوات الرياضية المهمة التي تعرض أروع محتوى رياضي مميز، وقد جاء تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

جودة بث القناة: HD .

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

تبث قناة أون تايم سبورت على جميع الأقمار الصناعية لضمان متابعة المشاهدين لأقوى المباريات بأعلى جودة ممكنة، وتصبح قناة أون تايم سبورت رائدة في مجال البث الفضائي الرياضي، وتجذب الملايين من المشاهدين حول العالم بفضل تغطيتها الشاملة للمباريات المحلية والإقليمية والدولية، كما أن قناة أون تايم سبورت تقدم ما يلي: