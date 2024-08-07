“استقبله للعيال” .. تردد قناة كراميش 2024 الجديد على النايل سات بدون تقطيع وتشويش

تردد قناة كراميش 2024 للأطفال أصبح واحداً من الترددات الأكثر بحثاً عنها من قبل أولياء الأمور في مصر والوطن العربي، وتجدر الإشارة بأنه تعد قناة كراميش أحد أهم قنوات الأطفال التي لا غنى عنها، حيث يترك الأولياء الأطفال أمامها لمتابعة برامجهم المفضلة بينما يقومون بأعمال المنزل، كما أن القناة تهتم بتقديم محتوى جديد ومتميز في مجال الأغاني الترفيهية والتعليمية والبرامج المتنوعة، بهدف دعم نمو وتطوير مهارات الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة، وذلك بمراعاة القيم والتقاليد الشرقية، هذا يمكن الآباء من الاطمئنان أثناء ترك أبنائهم أمام الشاشة لمشاهدة قناتهم المفضلة، دون الحاجة إلى القلق من المحتوى المعروض.

تردد قناة كراميش

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد 11430.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الترميز 27500.

نبذة عن قناة كراميش

قناة كراميش تعد واحدة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي تحظى بثقة الأهالي وتحقيق أمنيات الأطفال، من خلال مجموعة متنوعة من الأغاني، البرامج، الأفلام والرسوم المتحركة، تسعى القناة لتلبية اهتمامات جميع الأطفال وتعزيز مهاراتهم بطريقة ملائمة لتفضيلاتهم، بفضل استخدام أغاني مصورة برسوم متحركة وشخصيات محببة للأطفال أو أطفال حقيقيين، تسهل القناة عملية تعلم الأطفال وتوفير المعلومات لهم بشكل مباشر وممتع خلال مشاهدتهم، مما يساعدهم على اكتساب المعرفة والمهارات بطريقة سلسة خلال اللعب، وتجدر الإشارة بأنه من الممكن ضبط تلك القناة بسهولة على جهاز الريسيفر من خلال السير على النقاط التالية: