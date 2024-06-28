ترقبوا .. نتائج السادس الاعدادي 2024 عموم المحافظات رسميًا عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي 2024 عموم المحافظات، يشهد طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق حاليًا حالة من الترقب والانتظار لمعرفة نتائج امتحاناتهم للعام الدراسي 2024، حيث قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن اقتراب موعد ظهورها وعن خطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي 2024 عموم المحافظات

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2024 عموم المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يترقب عدد كبير من الطلاب الإعلان عن ظهورها، فيمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال اتباع عدة طرق وهي كالآتي:

القيام بإدخال الرقم الامتحاني على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية .

كما يمكن إرسال الرقم الامتحاني إلى الرقم المخصص من قبل الوزارة.

القيام بالتوجه إلى المدرسة التي أدى فيها الطالب الامتحان.

فالجدير بالذكر أن الوزارة قد نبهت لجميع الطلاب بالانتظار حتى الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية العراقية وتجنب نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.

نتائج السادس الاعدادي 2024 في العراق

وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الأعمال التي تتم حتى يتم الأنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، فقد أشارة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة عن العام السابق نظراً للخطط التي وضعتها من قبل لتنظيم الامتحانات ونظام الأسئلة المبسطه للطلاب وتتمثل المراحل فيما يلي: