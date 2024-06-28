رابط  منحة البطالة الجزائر 2024 وما هي الشروط

الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر أعلنت عن توفير منحة البطالة التي تعمل على مساعدة عدد كبير من الفئات في المجتمع الجزائري، حيث يمكن تسديد هذه المنحة للاستفادة منها ولكن طبقا لعدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر فيها الأشخاص حتى يتم التجديد بطريقة سهلة ومقبولة فإن الحكومة حريصة على تقديم الدعم لعدد كبير من الفئات في الجزائر ومساعدتهم على الأعباء المعيشية ورفع مستوى معيشتهم، لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية تاريخ التسديد منحة البطالة وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل بها.

رابط منحة البطالة 2024

سوف نعرض لكم خطوات تجديد منحة البطالة التي تتمثل فيما يلي:

اضغط على موقع الوكالة الوطنية في الجزائر ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل رقم الهوية الوطنية واكتب رقم التسجيل في المكان الخاص به.

ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة وملء استمارة التسجيل وبعد ذلك اضغط على التالي.

وبعد استكمال عملية التسجيل اضغط على اضافة البيانات الشخصية وأدخل المعلومات الصحيحة.

واضغط على تجديد المنحة بعد أن تتأكد من البيانات المدخلة.

شروط تجديد منحة البطالة على الجزائر

توجد عدة شروط للتسجيل في منحة البطالة في الجزائر تتمثل فيما يلي: