“من هنا” .. تعرف علي طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

تتجلى الأيام المقبلة بفرصة مثالية للمواطنين الجزائريين مع افتتاح التسجيلات لبرنامج سكنات عدل 3 لعام 2024، حيث توجد الآمال لنيل شرف امتلاك مسكن بأثمان معقولة، تأتي هذه الخطوة الحكومية كمبادرة هامة لتجسيد أماني الإستقرار السكني، وذلك في ظل الصعود الملحوظ لأسعار العقارات.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

في إطار سعيها لتحقيق العدالة الإجتماعية وضمان تكافؤ الفرص، قامت وزارة السكن والعمران الجزائرية بوضع مجموعة من المعايير الدقيقة والشروط الواجب توافرها للراغبين في التسجيل ضمن مشروع سكنات عدل 3 للعام 2024، هذه الشروط تأتي لضمان الشفافية والإنصاف في توزيع المساكن، ومن أهمها:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مواطنا جزائريا، مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

السن: ينبغي ألا يكون المتقدم قد تجاوز السبعين عاما من العمر، لضمان توزيع الفرص على مختلف الفئات العمرية.

الدخل: يشترط أن يقع الدخل الشهري للمتقدم ضمن الحدود المالية المحددة، والتي تتراوح بين 24,000 دينار جزائري كحد أدنى و120,000 دينار جزائري كحد أقصى، مما يعكس النية في دعم الفئات ذات الدخل المتوسط.

الدعم السكني: يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي نوع من أنواع الدعم السكني الحكومي في الماضي، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يحصلوا على دعم من قبل.

الملكية العقارية: من الضروري أن لا يمتلك المتقدم أو زوجته أي عقار سكني، سواء كان ذلك بالكامل أو جزءا منه، لضمان توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

ماهي خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

في إطار الإعداد لإطلاق برنامج سكنات عدل 3، تعلن وكالة عدل عن بدء إستقبال طلبات التسجيل الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية في الأيام القليلة القادمة، ولضمان تسجيل ناجح وموثق، يرجى من المتقدمين الإلتزام بالخطوات الآتية: