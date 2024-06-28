الان.. نتائج التاسع اليمن وصنعاء وعدن وحضرموت 2023 نتيجتك بالاسم فقط

في الوقت الحالي، أصبح من أكثر كلمات البحث داخل الشارع اليمني، هو موعد ظهور نتائج التاسع التي أصبحت على وشك الظهور، خاصة بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم، بذلت قصارى جهدها لكي يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، ولكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

فتح باب التظلم أمام طلاب التاسع

وِأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن فتح باب التظلم سيكون مباشرة بعد الانتهاء من جميع أعمال إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب وطالبة الدرجات الملائمة في هذه المرحلة الدراسية، ليتم العمل على إعادة تصحيح المواد الراغب في تحسينها مرة أخرى، ويكون ذلك وفقًا لبعض الرسوم التي يتم العمل على تحديدها من قبل الوزارة.

إعلان نتائج التاسع اليمن

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن والعديد من المحافظات، وفقًا لبعض الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-