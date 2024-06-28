الآن متاح لينك نتائج الثالث متوسط الكرخ 3 لعام 2024 عبر موقع نتائجنا وبالرقم الامتحاني

من المتوقع الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024 خلال الأيام القليلة القادمة، يأتي ذلك وفقًا لمصادر داخل وزارة التربية والتعليم العراقية وبعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق في كافة محافظات العراق، حيث من المقرر أن تُرفع النتائج عبر المواقع الرسمية للوزارة، بالإضافة إلى منصة “نتائجنا” للتعليم في العراق، وفيما يلي نقدم لكم كافة التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني لمناطق الكرخ 3، وموعد الإعلان الرسمي عنها.

تفاصيل نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني الكرخ 3

تستعد إدارات التربية في مختلف المدن العراقية للإعلان عن نتائج امتحانات الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024 في عدة مناطق، منها:

بغداد: الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة

محافظات أخرى: بابل، ذي قار، القادسية، الأنبار، واسط، المثنى، أربيل، صلاح الدين، البصرة، ميسان، دهوك، كركوك، السليمانية، كربلاء، والنجف.

قريبا: الكشف عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024.

يذكر أن طلاب وطالبات أنهوا الصف الثالث متوسط الامتحانات النهائية مع نهاية أول أسبوع من شهر يونيو الجاري، كما أكدت جميع المديريات حينها عدم تلقيها أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، مما يبشر بنتائج إيجابية للطلاب، كما أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في العراق خلال أيام قليلة، حيث ستُرفع الدرجات والنتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعلى موقع “نتائجنا”، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم باستخدام أرقام جلوسهم الخاصة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر نتائجنا

هذا ومن الممكن الوصول إلى كافة نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في الكرخ3 ، وذلك عبر موقع “نتائجنا” المخصص لنشر نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، وفور إعلان النتائج، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

النقر على خيار “نتائج الامتحانات”.

اختيار “نتائج الثالث متوسط”.

اختيار “الدور الأول” للعام الدراسي 2024.

اختيار محافظة الكرخ 3.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “استعلام”.

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