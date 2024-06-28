هل ظهرت النتيجة؟.. موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول أهم النتائج التي تشغل تفكير الشارع العراقي خلال الفترة الحالية، حيث انتهى جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق من أداء الامتحانات خلال أول أسبوع من شهر يونيو الحالي 2024، لذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة درجات أبنائهم، خاصة أن نتائج الثالث والسادس متوسط هي أهم النتائج في العراق والتي يتحدد بناءً عليها بنسبة كبيرة مسير الطالب التعليمي.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

بسبب البحث المستمر عن مواعيد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول كشفت بعض المصادر المسؤولة داخل الوزارة أن نسبة النجاح مرتفعة في الكثير من المحافظات العراقية، وحسب البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان عن النتيجة سيكون خلال الأسبوع القادم في جميع المحافظات.

كيف استطيع البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024؟

تتم عملية الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية: