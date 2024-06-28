هل ظهرت النتيجة؟.. موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول أهم النتائج التي تشغل تفكير الشارع العراقي خلال الفترة الحالية، حيث انتهى جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق من أداء الامتحانات خلال أول أسبوع من شهر يونيو الحالي 2024، لذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة درجات أبنائهم، خاصة أن نتائج الثالث والسادس متوسط هي أهم النتائج في العراق والتي يتحدد بناءً عليها بنسبة كبيرة مسير الطالب التعليمي.
نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول
بسبب البحث المستمر عن مواعيد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول كشفت بعض المصادر المسؤولة داخل الوزارة أن نسبة النجاح مرتفعة في الكثير من المحافظات العراقية، وحسب البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان عن النتيجة سيكون خلال الأسبوع القادم في جميع المحافظات.
كيف استطيع البحث عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024؟
تتم عملية الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى، التوجه بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- الخطوة الثانية، تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال كود التحقق الظاهر أمامك.
- الخطوة الثالثة، الضغط على خيار “نتيجة الصف الثالث المتوسط“.
- الخطوة الرابعة، حدد الدور الذي ترغب في الاستعلام عنه.
- الخطوة الخامسة، ملء النموذج الظاهر أمامك من خلال كتابة الاسم، ورقم الجلوس، والصف الدراسي.
- الخطوة السادسة، تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- الخطوة الأخيرة، في نهاية الخطوات بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة اضغط على خيار “إظهار النتيجة“، في حالة إعلان الوزارة عن النتيجة بمجرد النقر على عرض ستظهر أمامك جميع الدرجات التي حصلت عليها في جميع المواد، بينما في حالة لم تعلن الوزارة عن النتيجة لن تظهر أمامك النتيجة.