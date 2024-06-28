كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبه الاخيرة 2024

من اهم الكلمات بحثا على جوجل في الفترة الحالية من المواطنين العراقيين هي الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث ان الجميع يرغب فيها الحصول على الدعم المقدم من الحكومة وزر التي تحتاج إلى المساعدة لرفع مستوى معيشتها واعانتها على الظروف المعيشية، حيث أن الرعاية تساهم في توفير الدعم المادي لهذه الفئات من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لذلك سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيرة وما هي شروط التسجيل بها.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي لمنصة مازلتي بخطوات سهلة وبسيطة سوف نعرضها لكم خلال التالي:

اضغط على رابط مظلتي الإلكتروني.

ثم قم بتسجيل الدخول ويضغط على تسجيل البيانات.

ثم يختار الوجبة ويضغط على بحث بعد ان يتاكد من البيانات التي ادخلها.

وسوف تظهر لك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكنك تحميلها pdf.

وبذلك تكون قد تعرفت على اسماء المشمولين بخطوات سريعة.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل في العراق عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية حيث تتمثل هذه الشروط فيما يلي: