“اعرف بكام دلوقتي” .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 29 يونيو 2024 وفي مختلف البنوك المصرية

يتم التساؤل عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري 29 يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر أنه يبحث العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين عن أعلى سعر للدولار في السوق السوداء اليوم، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى تقلبات في أسعار العملات في السوق السوداء بما في ذلك سعر الدولار، وفيما يلي التفاصيل.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم هو 48.62 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.64 جنيه أمس، إذ إن سعره اليوم السبت التاسع والعشرون من يونيو 2024 يكون كما يلي:
- 1 دولار يكون مساويًا حوالي 48.62 جنيه
- 5 دولارات يكونوا بحوالي 243.1 جنيه
- 10 دولارات بحوالي 486.2 جنيه
- 25 دولارا بحوالي 1,215.5 جنيه
- 50 دولارا بحوالي 2,431 جنيه
- 100 دولار بحوالي 4,862 جنيه
- 150 دولار بحوالي 7,293 جنيه
- 200 دولار بحوالي 9,724 جنيه
- 250 دولار بحوالي 12,155 جنيه
- 300 دولار بحوالي 14,586 جنيه
- 500 دولار بحوالي 24,310 جنيه
- 700 دولار بحوالي 34,034 جنيه
سعر الدولار في البنوك المصرية
جاء سعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة كما يلي:
- سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيها للشراء و48.10 جنيها للبيع.
- يبلغ سعر دولار بنك الإسكندرية حوالي 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.
- يبلغ دولار بنك القاهرة حوالي 48.12 جنيها للشراء و48.22 جنيها للبيع.
- الدولار الأمريكي وصل عند مستوى 48.12 ج.م للشراء و48.22 ج.م للبيع.
- يبلغ دولار البنك التجاري الدولي حوالي 47.96 جنيها للشراء و 48.08 جنيها للبيع.
- في البنك العقاري المصري يكون سعر الدولار الأمريكي بحوالي 48.20 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.
- في بنك الكويت الوطني يكون سعر الدولار الأمريكي عند حوالي 48.30 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع.
- في بنك كريدي أجريكول يكون سعر الدولار حول 47.96 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.
- سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيها للشراء و48.08 جنيها للبيع.