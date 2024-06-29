“اعرف بكام دلوقتي” .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 29 يونيو 2024 وفي مختلف البنوك المصرية

يتم التساؤل عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري 29 يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر أنه يبحث العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين عن أعلى سعر للدولار في السوق السوداء اليوم، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى تقلبات في أسعار العملات في السوق السوداء بما في ذلك سعر الدولار، وفيما يلي التفاصيل.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم هو 48.62 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.64 جنيه أمس، إذ إن سعره اليوم السبت التاسع والعشرون من يونيو 2024 يكون كما يلي:

1 دولار يكون مساويًا حوالي 48.62 جنيه

5 دولارات يكونوا بحوالي 243.1 جنيه

10 دولارات بحوالي 486.2 جنيه

25 دولارا بحوالي 1,215.5 جنيه

50 دولارا بحوالي 2,431 جنيه

100 دولار بحوالي 4,862 جنيه

150 دولار بحوالي 7,293 جنيه

200 دولار بحوالي 9,724 جنيه

250 دولار بحوالي 12,155 جنيه

300 دولار بحوالي 14,586 جنيه

500 دولار بحوالي 24,310 جنيه

700 دولار بحوالي 34,034 جنيه

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة كما يلي: