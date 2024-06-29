“الآن اعرف نتيجتك” .. نتائج الثالث متوسط 2024 بالرقم الامتحاني إلكترونيًا بالخطوات عبر موقع الوزارة

زادت التساؤلات مؤخراً بين العديد من طلاب العراق حول روابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن هذه النتائج عبر موقعها الرسمي أو عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني، في هذا المقال سنلقي نظرة عن كل على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
نتائج الثالث متوسط 2024
من المقرر أن تعلن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024 في العراق خلال الساعات القادمة، بعد انتهاء مرحلة المراجعة ورصد الدرجات، حيث سيتم اعتمادها، ونظراً لتضمن هذه المرحلة أعداداً كبيرة من الطلاب في جميع أنحاء البلاد، كما أنه من المقرر إعلان النتائج في بداية الأسبوع المقبل، يوم الأحد أو الإثنين.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024
بالنسبة لطريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024 في العراق بالاسم، يمكن لجميع الطلاب فعل ذلك بمجرد إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وفيما يلي سنقدم لكم خطوات استخراج النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة:
- أولا: زيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا” من هنا.
- ثانيا: تحديد خدمة النتائج الامتحانية.
- ثالثا: النقر على أيقونة “نتيجة الصف الثالث متوسط دور أول 2024”.
- رابعا: تحديد اسم المحافظة.
- خامساً: إدخال بيانات الطالب من الاسم والرقم الامتحاني.
- أخيرا: النقر على زر “عرض النتيجة”، وبعد ذلك ستجد نتيجتك أمامك، ولكن بعد الكشف من جانب الوزارة عن ظهورها، فحتى الآن لم تظهر تلك النتيجة وستظهر في الساعات القليلة القادمة.