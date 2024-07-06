خــذلك 9767 جوهــرة وأنت نايم.. شحن اكواد فري فاير مجانا بالID بــدون حظــر الحساب ومضمون 100%

ندى تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
خــذلك 9767 جوهــرة وأنت نايم.. شحن اكواد فري فاير مجانا بالID بــدون حظــر الحساب ومضمون 100%

تعد لعبة فري فاير واحدة من الألعاب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ولكنها حازت على شعبية كبيرة وذلك لأنه يقوم بتحميلها عدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، تدور فكرة اللعبة حول أن اللاعب بمجرد أن يهبط من الطائرة يجب عليه قتل الأعداء الموجودين معه في ساحة القتال وهذا يتم من خلال الأسلحة والمعدات التي يقوم بتجميعها أثناء اللعب، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اكواد فري فاير

إذا كنت تبحث عن لعبة مليئة بالإثارة والمغامرة ننصحك بتنزيل لعبة فري فاير وهذا من خلال إجراء الخطوات التالية:

فري فاير
فري فاير
  1. أولا قم بفتح متجر التطبيقات وهذا سواء إذا كان هاتفك أندرويد أو آيفون.
  2. ثانيا في المكان المخصص للبحث يتطلب منك كتابة اسم اللعبة.
  3. ثالثا انقر على أيقونة التحميل وانتظر دقائق.
  4. رابعا بعد أن يتم تثبيت اللعبة بنجاح على جهازك قم بفتح تطبيق اللعبة واتبع التعليمات لتبدأ باللعب بنجاح.

شحن جواهر فري فاير

الجواهر هي العملة الرسمية داخل لعبة فري فاير ويمكنك الحصول عليها بكل سهولة بمجرد تنفيذ بعض الإجراءات وهي:

  1. في البداية قم بفتح موقع شوب تو جيم من خلال متصفح الويب.
  2. بعد ذلك سوف تجد مجموعة من الألعاب الإلكترونية قم بالدخول على الصفحة الخاصة بلعبة فري فاير.
  3. قم بكتابة رقم المعرف الخاص بك داخل اللعبة.
  4. انقر على خيار الشحن.
  5. يرجى تحديد عدد الجواهر الذي تريده.
  6. أخيرا قم بالدفع حتى تحصل على الجواهر بنجاح.

أسعار جواهر فري فاير

  • 220 جوهرة بسعر 2200 دولار.
  • 108 جوهرة بسعر 1080 دولار.
  • 53 جوهرة بسعر 530 دولار.
  • 21 جوهرة بسعر 210 دولار.
  • عشر جواهر بسعر 100 دولار
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معلومات الكاتب
ندى

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