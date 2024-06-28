اكسب مليون دولار مع مصطفى الاغا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم و ارقام الاشتراك الصحيحة

مسابقه الحلم يمكنك أن تفوز بها وتحقق أحلامك حيث انها تخدم جائزه كبرى تصل الى مليون دولار فهي من المسابقات الأشهر في الوطن العربي التي يسعى العديد من الاشخاص الى الاشتراك بها للفوز بهذه الجائزه فهي من المسابقات التي تقدم على قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي ويقدمها الاعلامي الكبير مصطفى الاغا بأسلوب مميز جذب العديد من الاشخاص الية، لذلك سوف نعرض لكم ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2024.

ارقام الاشتراك بمسابقة الحلم

تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال ارسال رسالة قصيرة بها كلمة حلم باللغة العربية على الرقم المخصص لبلدك او كلمة دريم حيث تتمثل هذه الأرقام على النحو التالي:

الاشتراك من البحرين يكون 94000.

ورقم الاشتراك من المغرب يكون 969.

ورقم الاشتراك من الاردن يكون 9460.

ورقم الاشتراك من تونس يكون 8588.

ورقم الاشتراك من المملكه العربيه السعوديه يكون من خلال 8885 أو من خلال الرقم 7586.

ورقم الاشتراك من الامارات العربيه المتحده يكون 5544 أو من خلال 3636.

ومن العراق يكون رقم الاشتراك على 2770 او على رقم 2180.

وفي مصر يكون الاشتراك على الرقم 95458 أو من خلال الرقم 951450

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

توجد عدة شروط للاستراك في مسابقة الحلم يجب ان تتوفر في المتسابقين وهي علي النحو التالي: