اكسب مليون دولار مع مصطفى الاغا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم و ارقام الاشتراك الصحيحة

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
اكسب مليون دولار مع مصطفى الاغا طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم و ارقام الاشتراك الصحيحة
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقه الحلم يمكنك أن تفوز بها وتحقق أحلامك حيث انها تخدم جائزه كبرى تصل الى مليون دولار فهي من المسابقات الأشهر في الوطن العربي التي يسعى العديد من الاشخاص الى الاشتراك بها للفوز بهذه الجائزه فهي من المسابقات التي تقدم على قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي ويقدمها الاعلامي الكبير مصطفى الاغا بأسلوب مميز جذب العديد من الاشخاص الية، لذلك سوف نعرض لكم ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2024.

ارقام الاشتراك بمسابقة الحلم

تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال ارسال رسالة قصيرة بها كلمة حلم باللغة العربية على الرقم المخصص لبلدك او كلمة دريم حيث تتمثل هذه الأرقام على النحو التالي:

  •  الاشتراك من البحرين يكون 94000.
  • ورقم الاشتراك من المغرب يكون 969.
  • ورقم الاشتراك من الاردن يكون 9460.
  • ورقم الاشتراك من تونس يكون 8588.
  • ورقم الاشتراك من المملكه العربيه السعوديه يكون من خلال 8885 أو من خلال الرقم 7586.
  • ورقم الاشتراك من الامارات العربيه المتحده يكون 5544 أو من خلال 3636.
  • ومن العراق يكون رقم الاشتراك على 2770 او على رقم 2180.
  • وفي مصر يكون الاشتراك على الرقم 95458 أو من خلال الرقم 951450

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

توجد عدة شروط للاستراك في مسابقة الحلم يجب ان تتوفر في المتسابقين وهي علي النحو التالي:

  • يجب ان يكون الشخص ارسل الاجابة الصحيحة على الرقم الخاص ببلده.
  •  يجب ان لا يكون له أقارب في المسابقه والعاملين في البرنامج.
  •  يجب ان يكون اكثر من 18 عام.
  • ان يوافق علي شروط واحكام المسابقة.
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amal khater

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