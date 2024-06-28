NOW نتائج الصف التاسع في اليمن صنعاء 2024 وكافة المحافظات

يرغب العديد من الطلاب في الصف التاسع في اليمن وكافة المحافظات، التي أوشك ظهور النتائج في أقرب وقت، فضلاً عن أن وزارة التربية والتعليم أوشكت على الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت على مدار شهر كامل، لتقوم الوزارة بالإفصاح عن النتائج في غضون الساعات القليلة المقبلة، وحتى تتعرف على النتائج المعنية، وطريقة استخراجها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.ز

مراجعة امتحانات الصف التاسع اليمن 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف التاسع تمر بعدة مراحل مختلفة تتمثل في مرحلة تصحيح كافة أوراق الامتحانات، والعمل على رصد الدرجات بكل وضوح، لضمان حصول كل طالب على الدرجات المعنية بطلب الدخول إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا للمجموع المتحصل عليها، مع فتح باب التظلم أمام الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم مرة أخرى وفقًا لرسوم معينة.

خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الصف اليمن وبمختلف المحافظات، وفقًا لما يلي:-