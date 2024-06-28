الإعلان امتى هيكون.. تعرف على موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر “نتائج البيام” دورة جوان 2024 باستخدام رقم التسجيل

ما زالت عملية البحث مستمرة عن موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من قبل الطلاب والطالبات، حيث هناك العديد من الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أن نتيجة الطلاب سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة في تمام الساعة 4 عصرًا، ومن خلال موقع الوزارة يمكنك الاستعلام عن النتيجة.

موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024

وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن عملية تصحيح النتيجة قد تم الانتهاء منها، خاصةً أن هناك اهتمام كبير جدًا من قبل الإعلامي الجزائري بتلك النتيجة، وذلك لأنها تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب، وذلك لأن هذه المرحلة تسبق مرحلة الثانوية، وحسب ما التصريحات الصادرة من وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن نسبة النجاح لهذا العام مبشرة للغاية، وأفضل بكثير من الأعوام السابقة.

طريقة الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

كانت قد حددت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق أن السبت المقبل الموافق 29 جوان، وقد يتم الإعلان عن النتيجة قبل هذه المدة بيوم أو يومين، لذلك يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال السير السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الإلكتروني.

حدد خيار “نتائج البيام“.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.

إدراج الرقم السري.

الإجابة على جميع العمليات الحسابية التي ستظهر أمامك على الشاشة.

النقر على شريط “النتيجة“.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات البيام في الجزائر بدأت من يوم 3 جوان واستمرت حتى يوم 5 جوان، وقد أنهت وزارة التربية الوطنية أن تصحيح أوراق الطلاب قد تمت دون حدوث أي تجاوزات أو مخالفات، ولن يتبقى أمام وزارة التربية الوطنية سواء اعتماد النتيجة وبدء عملية رفعها على الموقع.