استخرج نتيجتك!!.. اعلان نتائج البيام 2024 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني

نتيجة الشهادة الإعدادية “المتوسط” لعام 2024 في دولة الجزائر من خلال موقع الديوان الوطني تعتبر من أكثر عمليات البحث نشاطا في دولة الجزائر، ولقد بدأ جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية بالاهتمام إلى معرفة نتائج الامتحانات في هذا الوقت، ويكثر البحث في هذه النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لأن هذه المرحلة مهمة جداً في حياة الطلاب، وأشارت وزارة التربية في آخر مقال لها أنها أوشكت على الانتهاء من تصحيح الامتحان ورصد الدرجات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة، لمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة المنشور التالي.

نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر للعام 2024

من خلال المؤتمر الذي قام به وزير التربية الوطنية الجزائري على التلفزيون، فقد قام الوزير الجزائري بالتأكيد على موعد إعلان النتائج لشهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2024 أنه سوف يكون في يوم 29 يونيو من هذا الشهر بدلاً من إعلانها يوم 25 يونيو، وذلك للتأكد من مراجعة النتائج وصحتها، وسوف يتم إعلان النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن جانبه فقد أصدر وزير التربية والتعليم بيانا يعلن فيه ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي، ليريح الطلاب من حالة التوتر والقلق الذي يعيشونه بسبب تأخير ظهور النتائج.

طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية في الجزائر من موقع الديوان الوطني

قامت وزارة التربية الوطنية بتوفير إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني الذي يتبع الوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية: