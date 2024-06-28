“شقاوة ومغامرات بين القط والفار” استقبل تردد القناة الجديد 2024 واستمتع بمشاهدة أروع الكرتون!

يعتبر تردد قناة توم وجيري الجديدة واحدة من أهم وأشهر القنوات الفضائية التي تم تخصيصها للأطفال في الوطن العربي، حيث أصبحت هذه القنوات واحدة من القنوات المفضلة عند الكثيرون، وذلك بفضل تقديمها محتوى ترفيهي مميز للأطفال حيث أنها تعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية المسلية والمضحكة والممتعة بالنسبة لصغارنا، كذلك فإن القنوات تقدم أيضًا أفضل وأروع الأغاني باللغة العربية، الأمر الذى يمكن أطفالك من إتقان التحدث بهذه اللغة بكل سهولة، وسوف نوضح لكم جميع الأمور التي تتعلق بهذه القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة توم وجيري الجديدة

بات تردد قناة توم وجيري الجديدة واحدًا من الترددات المطلوبة بكثرة في الآونة الأخيرة، كما أن هذه القناة تمكنت من جذب ثقة الكثير من أولياء الأمور والأطفال، وذلك بفضل تقديمها محتوى حصري يناسب الأطفال الصغار، وأيضًا يوفر لهم مشاهدة ممتعة خلال أوقات فراغهم، وسوف نقوم بالتعرف على تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

أما بالنسبة لتردد هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات، فإننا سوف نقوم بتوضيحها لكم بشكل مفصل في هذه الفقرة:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري

في حالة كنت تريد تثبيت هذه القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، فيجب عليك أن تقوم بإتباع بعض الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي: