الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .. لينــــگ نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz “كشف النقاط“ منصة فضاء الأولياء

نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تعد من الأشياء التي تتواجد في البحث الأول على محركات بحث جوجل وذلك من قبل المترشحين للمتمدرسين والأساتذة وذلك بعد الاعلان الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية عن ظهور نتائج البيام الخاصة بالمترشحين، حيث قامت وزارة التربية الوطنية بالاعلان عن ظهور النتائج مساء أمس الخميس الموافق 27 من شهر يونيو الجاري لعام 2024 بعد تصحيح الأوراق واعتماد النتيجة بشكل رسمي التي يمكن الاستعلام عنها بطريقة سهلة وسريعة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو موقع فضاء الأولياء، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال نتعرف اكثر على كيفية استخراج نتائج البيام.

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر انه يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام من خلال موقع الديوان الوطني واتباع الخطوات التالية:

أولا لابد من الولوج إلى موقع الديوان الوطني الرسمي.

ثانيا لابد من ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستعلم عن النتيجة.

ثم كتابة رقم التسجيل والرقم السري الخاص بكل مترشح.

رابعا الاجابة على سؤال أنا لست روبوت، ثم الضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر على الفور على الشاشة.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024 لكشف النقاط

الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن كيفية التسجيل في موقع فضاء الأولياء وذلك لكشف النقاط وذلك ما سنتعرف عليه من خلال الخطوات التالية: