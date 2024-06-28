هااااى ياجيمرز! اكتشفوا أكبر مكتبة لشفرات جاتا سان اندرس – PS2، PC، موبايل – كل دة هتلاقيه هنا!

إن محبي وعشاق لعبة جاتا يبحثون دائمًا عن جميع شفرات جاتا سان اندرس، حيث أن هذه الشفرات تساعدهم بشكل كبير في التحكم داخل اللعبة بشكل كامل، وأيضًا تحقيق أعلى المستويات، حيث أن هذه اللعبة تعتبر واحدة من أكثر الألعاب التي يمكنها أخذك إلى عالم ممتع مليء بالإثارة والمغامرة، كذلك فإنه يمكنك الحصول على العديد من التأثيرات الرائعة من خلال استخدام بعض الكلمات وإدخالها خلال اللعب، مع العلم أنه يمكنك أيضًا عن طريق تلك الشفرات أن تحصل على أسلحة قوية ومميزة وأيضًا أن تتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، وسوف نتعرف معا على أبرز تلك الشفرات خلال مقالنا.

جميع شفرات جاتا سان اندرس

يريد الكثير من اللاعبين معرفة جميع شفرات جاتا سان اندرس الخاصة بلعبة جاتا، حيث أن هذه الشفرات تساعدهم في الحصول على الكثير والكثير من المزايا، التي من أبرزها الأسلحة والقدرات المميزة، وسوف نوضح الشفرات الخاصة بكل منهما على حدى في الفقرات القادمة:

شفرات الأسلحة

يمكنك الحصول على جميع الأسلحة الموجودة في اللعبة ما خلال كتابة هذه الشفرة AEEDATAY.

كذلك يمكنك أن تحصل على أقصى مستوى من الأسلحة عند استخدام تلك الشفرة FULLCLIP.

بالإضافة أيضًا إلى إمكانية الحصول على ذخيرة لا نهائية وغير محدودة باستخدام هذه الشفرة WANSTALL.

وأيضًا يمكنك إعادة تحميل الأسلحة بصورة تلقائية من خلال الشفرة التالية TURBO.

وأخيرًا يمكنك أن تتمكن من إتقان جميع الأسلحة عن طريق كتابة هذه الشفرة PROFESSIONALKILLER.

قدرات اللاعب