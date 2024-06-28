واتساب 2024 جابلك مميزات هتخليك عايش في عالم جديد – جربها دلوقتي!

يوفر تطبيق واتس آب مجموعة من المميزات المفيدة ومن أبرز هذه المميزات التي أطلقها كانت فحص الخصوصية والتي تحافظ على الإعدادات التي تتعلق بالخصوصية في مكان واحد بما فيها الاتصال ورؤية معلومات الحساب وغير ذلك من الخيارات التي ترغب في ان تكون أمامك على الدوام، وعليه فقد تم ذكر مجموعة من المميزات التي يستفيد منها المستخدم وتسهل عليه استعمال التطبيق والتي نتناولها معكم خلال هذا التقرير.

إرسال رسائل فيديو قصيرة

يتيح واتساب للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو تصل إلى 60 ثانية في رسالة مباشرة وفي نفس السياق يتم إرسال الرسائل الصوتية لذلك إذا كنت تحتاج الى تسجيل أو إرسال أي شئ يمكن ذلك من خلال هذه الميزة عبر شاشة المراسلة في واتس اب دون الحاجة إلى فتح كاميرا التطبيق.

كما يمكنك التبديل بين وضع الفيديو في نافذة الدردشة ووضع التصوير عبر النقر على ايقونة الميكروفون الذي يوجد في زاوية الشاشة من الجهة السفلية، مجرد أن تتحول الأيقونة إلى كاميرا فيديو اضغط عليها مرة ثانية لتسجيل مقطع فيديو قصير يصل إلى دقيقة كاملة.

بينما إذا كنت ترغب في تمكين وضع التحدث الحر في واتساب اضغط بشكل مستمر على أيقونة كاميرا الفيديو ثم سحبها للأعلى وبالتالي بإمكانك التبديل بذلك بين الكاميرا الخلفية والأمامية أثناء تسجيل الرسالة في حال كنت ترغب في إرسال الرسالة بعد الإنتهاء من تسجيلها حرر الزر أو اضغط على السهم الموجود أسفل الواجهة.

قفل الدردشات أو تمكين قفل التطبيق المدمج

تمنع هذه الميزة للمستخدم اخفاء المحادثات التي تعتبر هامة لديه من البريد الوارد ثم تخزنها في قسم مغلق بمفرده من الممكن أن تكون تلك الميزة مفيدة إذا كان هاتفك يستخدمه أشخاص غيرك لذلك عليك فتح دردشة فردية أو جماعية ثم انقر على الاسم.

بعد ذلك مرر إصبعك لأسفل ثم اضغط على قفل الدردشة واضمن بذلك بقاء تلك الدردشة مخفية ثم اضغط على رمز المرور أو بصمة الوجه أو الأصبع، وبذلك تظهر أمامك رسالة تحتوي على جملة هذه الدردشة مقفلة الآن إذا كنت ترغب في فتح الدردشة عليك إدخال رمز الأمان الذي أدخلتهم من قبل غلق الدردشة.