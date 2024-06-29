استمتع بـ واتساب الذهبي 2024 آخر إصدار مع مزايا رهيبة.. هتجنن أصحابك!

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل هائل وكبير تم إطلاق تحديث الواتساب الذهبي 2024، حيث يعد هذا التطبيق من أشهر التطبيقات الحديثة التي تضم الكثير من المزايا لكافة المستخدمين، إذ يوفر لهم تجربة مميزة ورائعة تم تحسينها بإضافة العديد من الخصائص الهامة الغير متوفرة في التطبيق الرسمي، وسوف نوضح جميع الأمور المتعلقة بهذا التطبيق بشكل مفصل خلال مقالنا.

تحديث الواتساب الذهبي 2024

إن تطبيق الواتساب الذهبي 2024 يعد من التطبيقات الهامة جدًا التي لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحالي، وسوف نوضح أهم ما تمت إضافته إلى التحديث الجديد لهذا التطبيق فيما يلي:

أولًا بات التطبيق يوفر لكافة المستخدمين إضافة جهة الاتصال التي تم حفظها مسبقًا على الهاتف بمجرد القيام بتحديث التطبيق.

كما إنه يوفر الأمان والخصوصية اللازمة، وذلك من خلال توفير محادثات مشفرة تمامًا بين الطرفين، كما يمكن أيضًا استخدام رقم سري للمحادثات الهامة التي ترغب في قفلها.

كذلك يمكن استخدام قفل خاص لتطبيق الواتساب الذهبي، بحيث لا يمكن لأحد صلاحية الدخول إلى التطبيق سوى من يمتلكون ذلك الرقم السري.

بالإضافة أيضًا إلى أنه يمكنك تثبيت بعض الرسائل التي قمت بإرسالها لأشخاص آخرين، وذلك في حالة عدم تواجدك أو انشغالك بأي أعمال أخرى.

والجدير بالذكر أنه من أهم المزايا التي يوفرها التطبيق هو إمكانية إرسال عدد كبير من الصور، وأيضًا إمكانية إخفاء علامتي الصح والتحكم في نوع وحجم الخط.

عيوب الواتساب

من الطبيعي جدًا أن يكون لكل تطبيق عيوب خاصة به، حيث أنه لم يتوفر حتى الآن تطبيق خالي من العيوب، لذا سوف نوضح عيوب تطبيق واتساب الذهبي فيما يلي: