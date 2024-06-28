كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 نزلت رسمي! اضغط هنا للاستعلام من مظلتي

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبه الاخيرة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن صدور قائمة الأسماء بشكل إلكتروني من خلال منصة مظلتي، وذلك عن طريق برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعمل على تقديم يد العون والمساعدة لمجموعة كبيرة جدًا من محدودي الدخل والأسر الفقيرة داخل دولة العراق، وذلك كي يوفرون لهم مستوى معيشي جيد، والجدير بالذكر أنه يتم اختيار الأشخاص المقبولين بناءًا على بعض الشروط والمعايير والضوابط التي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية، وسوف نسلط الضوء على جميع ما ورد في هذا الصدد خلال مقالنا.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبه الاخيرة

يمكن لجميع المواطنين التعرف على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبه الاخيرة، فور إعلان الأسماء من قبل الجهات المعنية في الدولة، وقد صرحت الوزارة بالفعل عن نزول قائمة المقبولين على منصة مظلتي، ويمكن لكافة الأشخاص التعرف عليهم من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

بعد ذلك يجب عمل تسجيل دخول على المنصة.

ثم أختار الخدمات الإلكترونية ومن بينها حدد برنامج الرعاية الاجتماعية.

كذلك يجب النقر على أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة.

ثم حدد اسم الشخص المستفيد وأيضًا المحافظة التي يقيم بها.

كذلك يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة ثم انقر على كلمة الاستعلام.

وسوف تظهر أمامك كافة الكشوفات التي تحتوي على أسماء الأشخاص المقبولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة pdf.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند الأشخاص الذين يقومون بالتقديم للحصول على هذه الرعاية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: